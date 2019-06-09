Шоу «Голос». Как лидер «Океана Эльзы» собирается завоевать Раду

Источник материала: Tut.by

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук презентовал кандидатов, которые пойдут на выборы в Верховную раду Украины от его партии «Голос». Удастся ли популярному украинскому музыканту Вакарчуку повторить успех шоумена Зеленского и на что рассчитывает его партия на этих выборах?



Фото со страницы Святослава Вакарчука в Facebook

«Голосовать против опасно»

«Извините, мне привычнее стоять так». С этими словами лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук убрал стойку и взял микрофон в руки.

Держа в руках довольно мятые листы, он вдруг начал зачитывать преамбулу программы своей партии нараспев, как стихи:

«Человек — это та нота, которой нам не хватает в Украине… Партия «Голос» идет в политику, чтобы вернуть человека в центр государства… Украину надо превратить в «восточноевропейского тигра».

Музыкант, основатель известной рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал свою партию «Голос» несколько недель назад. Ее ближайшая цель — попасть в Верховную Раду, выборы которой состоятся 21 июля.

В субботу вечером «Голос» провел предвыборный съезд на Старокиевской горе в центре столицы Украины.

К окончанию съезда «Голос» пообещал концерт «Океана Эльзы» там же, в парке. Еще до начала сбора делегатов вокруг сцены, пресс-центра на под открытым небом и у здания Национального исторического музея уже собирались десятки гуляющих.

Они расписывались на специальном стенде с партийной символикой или просто лежали на газоне в ожидании обещанного концерта. В Киеве стояла жара.

Делегатам съезда повезло меньше, чем прессе и приглашенным зрителям: они должны были, собравшись в небольшом душном помещении в здании исторического музея, проголосовать за партийные списки и за решение участвовать в выборах.

«Чуть-чуть вспотел, но это ничего», — сказал Вакарчук, закончив вступительную речь, обнялся со всеми в зале и снова вышел на сцену.

Он похлопал себя по подмышкам и предположил, что участникам съезда специально создали такие условия, чтобы они быстрее разошлись.

«В таких условиях голосовать против опасно», — пошутил он.

Делегаты съезда все это время боролись с жарой, обмахиваясь своими мандатами. И единогласно проголосовали за представленный список кандидатов в депутаты Верховной рады.

После чего Вакарчук около получаса не мог попасть к прессе. Проходу мешали окружившие его поклонники.

Узнаваемый политик

Еще два года назад Святослава Вакарчука называли одним из возможных победителей на выборах президента Украины.

По данным компании «Социс», осенью 2017 года за него были готовы проголосовать почти 10% украинских избирателей. На тот момент это был второй результат среди всех потенциальных участников выборов.

Вакарчук долго писал программные колонки с размышлениями о судьбе Украины и с критикой ее власти и так же долго не давал однозначного ответа на вопрос о том, идет ли он в президенты.

На выборы президента Украины 2019 года Вакарчук в итоге не пошел, но сразу после них заявил, что будет участвовать в выборах Верховной рады и поведет на выборы собственную партию.

Святослав Вакарчук — один из самых узнаваемых украинских политиков.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии от апреля 2019 года, лишь 5,4% респондентов в ответ на вопрос «Известен ли вам политик, и если да, как вы к нему относитесь?» сказали, что не слышали о нем.

Позитивно к нему относились 25,4% опрошенных. Выше этот показатель был только у двух человек- Владимира Зеленского и экс-главы СБУ Игоря Смешко.

Вакарчук — один из популярнейших украинских музыкантов, кандидат физико-математических наук и выпускник «Программы подготовки новых украинских лидеров» американского Стэнфордского университета.

«Профессионалы и просто порядочные люди»

Если сам Вакарчук — фигура на Украине узнаваемая, то тех людей, с которыми он идет в одном списке на выборы, сложно назвать хедлайнерами украинской политики.

На съезде «Голоса» в субботу зачитали фамилии 20 человек, которые будут первыми в списке кандидатов от партии. Примерно столько мандатов партия может получить, если наберет 7−8% на выборах.



Фото со страницы Святослава Вакарчука в Facebook

Среди них нет бывших или нынешних депутатов. Это стало предметом отдельной гордости членов команды Вакарчука, которые заявляли, что хотят провести в Раду принципиально новые лица и создать новую политику.

Единственным кандидатом партии Вакарчука с опытом депутатской работы стал сам Вакарчук: он был нардепом чуть больше года, не сильно преуспел и вскоре ушел из Рады.

Выступая на съезде в субботу, Вакарчук косвенно ответил тем, кто критиковал его за столь короткую политическую карьеру: «Мы идем в политику всерьез и надолго, и будем там столько времени, сколько надо, чтобы реализовать там серьезные изменения».

В топ предвыборного списка вошла бывшая чиновница Минэкономразвития Юлия Клименко, она же руководитель предвыборного штаба музыканта.

Третьим номером стала предпринимательница Кира Рудик, создательница компании по разработке умных решений для дома Ring. В прошлом году ее компанию за 1 млрд долларов купил Amazon.

В лидерах списка Вакарчука оказались также заместитель главного редактора издания «Зеркало недели», известный журналист Сергей Рахманин и активистка Соломия Бобровская, заместительница Михаила Саакашвили в его бытность одесским губернатором.

А известный шоумен Сергей Притула, недавно объявивший о том, что присоединяется к команде «Голоса», оказался лишь на 30 месте. Это значит, что он попадет в Раду только при очень хорошем результате партии на выборах.

Вакарчук охарактеризовал свою команду как патриотов, профессионалов и просто порядочных людей.

Список вполне боеспособный и привлекательный, сказал Би-би-си соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Однако он заметил, что большинство участников списка — это люди, известные в узких профессиональных кругах. Самым оригинальным и технологически верным решением он назвал включение Притулы и то, что его поставили на 30-е, не самое проходное место.

«Это мобилизует сторонников хедлайнера. Так что в целом на фоне тусклых месседжей Вакарчука появление Притулы внесет в кампанию динамику, драйв и большой человеческий капитал шоумена, который он заработал профессиональной деятельностью и на ниве волонтерства», — полагает политолог.

После презентации своей команды Вакарчук призвал журналистов и активистов еще раз просмотреть список кандидатов «Голоса» и не молчать, если окажется, что в нем оказались люди с сомнительной репутацией.

Лидер «Голоса» сказал, что если такое случится, партия немедленно соберется на внеочередной съезд и исключит их из своих рядов.

«Меньше 15% будет поражением»

Сколько голосов может взять на выборах «Голос»? Даже от членов партии можно услышать разные ответы на этот вопрос.

Согласно майским данным социологической группы «Рейтинг», «Голос» пока лишь с небольшим запасом преодолевает пятипроцентный избирательный барьер.

«Минимум 51%», — улыбнувшись ответил на вопрос журналистов об ожиданиях сам Вакарчук.

«Сейчас у нас пять (процентов голосов). Думаю, к концу кампании будет 8−10. Но это мое личное ощущение, никаких цифр у меня нет», — сказала Би-би-си борец с коррупцией и пятый номер списка «Голоса» Александра Устинова.

«Результат меньше 15% будет считаться поражением», — сказал Би-би-си один из ключевых штабистов «Голоса», пожелавший остаться неназванным.

По его словам, «ядро» электората Вакарчука и его команды — это молодые жители городов центральной и западной Украины. И именно на этих избирателей в первую очередь будут направлены усилия «Голоса».

Согласно июньским опросам , шансы получить больше 15% имеет только партия Зеленского «Слуга народа». Второе место опросы отдают пророссийской «Оппозиционной платформе — За жизнь», о готовности голосовать за которую говорят 10−11% респондентов.

Завоевать голоса Зеленского и Порошенко

«Наша ключевая цель — завоевать голоса тех избирателей, которые увидят, что Зеленский не выполняет своих многочисленных предвыборных обещаний, и разочаруются в нем. А таких будет немало», — говорит Би-би-си один из высокопоставленных штабистов «Голоса».

У победной кампании Зеленского и только что начавшейся кампании Вакарчука и вправду много общего.

Это и ставка на лидера — известного человека, ранее не связанного с политикой, и риторика о необходимости сломать старую систему и привести во власть новые лица, и ставка на яркие шоу — всеукраинские туры с бесплатными концертами.

Даже претензии со стороны наблюдателей за выборами к ним схожи: бесплатные шоу — это скрытый подкуп избирателей, а не «новая политика».

Вакарчук в ответ на вопрос журналистов о том, не является ли шоу скрытой формой подкупа, сказал, что ни прямо, ни косвенно избирателей не покупает, так как на концертах «ни слова агитации».

Другой потенциальный источник голосов для команды Вакарчука — прозападные сторонники Петра Порошенко, которые после его проигрыша на президентских выборах могут проявить интерес к другим политикам.

«Вакарчук не первый год известен своими проевропейскими, антикоррупционными взглядами. За электорат Порошенко нам даже бороться не нужно будет, он сам к нам придет», — говорит Би-би-си политический директор «Голоса» Ярослав Юрчишин.





А уже на следующий после съезда день стартует масштабный «Тур изменений» — серия агитационных выступлений команды Вакарчука и его «Океана Эльзы» по украинским городам.

Первый пункт на карте «Голоса» — Винница, центральноукраинский областной центр, малая родина Петра Порошенко.

За ним — другие города центра и запада. За 40 с лишним дней, оставшихся до выборов, «Голос» планирует объехать все областные центры Украины.