ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три ведущих российских деловых издания впервые выходят с одинаковыми обложками «Мы Иван Голунов»

10.06.2019 08:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» выходят в понедельник с фразой «Мы Иван Голунов» на первой полосе. Как пишет «Медуза», издания впервые в истории будут с одинаковой первой полосой.


Изображение с сайта Meduza

«Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство», — говорится в заявлении газет.

Редакции поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест, и потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты СМИ.

«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», — указывается в заявлении.

Иван Голунов до «Медузы» был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок.

Прочитать материалы Голунова можно на сайте «Медузы». Как пишет издание, «статьи Ивана, опубликованные на „Медузе“, обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию».

Напомним, журналиста задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре у него обнаружили пакет с наркотическим веществом. Позже при обыске в квартире нашли еще несколько пакетов и весы. Полиция опубликовала 9 фотографий, якобы сделанных во время обыска. Позже выяснилось, что только одна была сделана в квартире журналиста.

8 июня журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналиста обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), наказание по данной статье — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Журналист своей вины не признает, он заявил, что все это провокация, а наркотики ему подбросили.

Все эти дни по всему миру проходили акции в поддержку задержанного журналиста«Медузы».

8 июня по решению суда Голунов на два месяца помещен под домашний арест.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», - указывается в заявлении.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Шоу «Голос». Как лидер «Океана Эльзы» собирается завоевать Раду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика