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Три ведущих российских деловых издания впервые выходят с одинаковыми обложками «Мы Иван Голунов»
10.06.2019 08:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» выходят в понедельник с фразой «Мы Иван Голунов» на первой полосе. Как пишет «Медуза», издания впервые в истории будут с одинаковой первой полосой.
«Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство», —
Редакции поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест, и потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты СМИ.
«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», — указывается в заявлении.
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«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», - указывается в заявлении.
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