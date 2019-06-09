Три ведущих российских деловых издания впервые выходят с одинаковыми обложками «Мы Иван Голунов»

Источник материала: Tut.by

«Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» выходят в понедельник с фразой «Мы Иван Голунов» на первой полосе. Как пишет «Медуза», издания впервые в истории будут с одинаковой первой полосой.



Изображение с сайта Meduza

«Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство», — говорится в заявлении газет.

Редакции поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест, и потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты СМИ.

«Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью», — указывается в заявлении.

Иван Голунов до «Медузы» был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes , «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. Прочитать материалы Голунова можно на сайте «Медузы». Как пишет издание, «статьи Ивана, опубликованные на „Медузе“, обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию».

Напомним, журналиста задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре у него обнаружили пакет с наркотическим веществом. Позже при обыске в квартире нашли еще несколько пакетов и весы. Полиция опубликовала 9 фотографий , якобы сделанных во время обыска. Позже выяснилось, что только одна была сделана в квартире журналиста.

8 июня журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналиста обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), наказание по данной статье — от 10 до 20 лет лишения свободы.

Журналист своей вины не признает, он заявил, что все это провокация, а наркотики ему подбросили.

Все эти дни по всему миру проходили акции в поддержку задержанного журналиста «Медузы».

8 июня по решению суда Голунов на два месяца помещен под домашний арест.