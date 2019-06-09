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Выборы в Казахстане: побеждает Токаев, за митинги задержаны более 500 человек
10.06.2019 11:30 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
На президентских выборах в Казахстане по итогам голосования побеждает президент Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов избирателей.
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После обнародования данных экзитполов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов, кандидат поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие.
«Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа», -
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Явка составила 77,4%. Как сообщает
По словам Кожаева, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрытия дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца Молодежи. «Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись», - утверждает заместитель министра внутренних дел.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 марта
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На президентских выборах в Казахстане по итогам голосования побеждает президент Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов избирателей.
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