Выборы в Казахстане: побеждает Токаев, за митинги задержаны более 500 человек

На президентских выборах в Казахстане по итогам голосования побеждает президент Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов избирателей.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы избирательного комитета Константина Петрова.

После обнародования данных экзитполов, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов, кандидат поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие.

«Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа», - цитирует Токаева ТАСС.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Явка составила 77,4%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД Казахстана Марата Кожаева, в Алма-Ате и Нур-Султане при проведении незаконных акций в милицию были доставлены 500 человек.

По словам Кожаева, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрытия дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца Молодежи. «Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись», - утверждает заместитель министра внутренних дел.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 марта снял с себя полномочия главы государства и поставил исполняющим обязанности президента страны до проведения новых выборов спикера Сената Касым-Жомарта Токаева.