В России осудили экс-полковника Захарченко, у которого три года назад обнаружили склад денег

Источник материала: Tut.by

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал Захарченко на 117 миллионов российских рублей (около 1,8 млн долларов) и лишил звания полковника полиции.



Дмитрий Захарченко. Фото: svoboda.org

Суд признал Захарченко виновным в получении взятки. Захарченко и его соучастнику дали 50-процентную скидку в ресторане, что позволило им сэкономить более трех миллионов российских рублей (около 45 тысяч долларов). Его оправдали по еще одному эпизоду получения взятки в размере 800 тысяч долларов.

Также Захарченко признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия: он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по делу о мошенничестве.

Представитель обвинения и сам Захарченко заявили , что не согласны с приговором и обжалуют его. Гособвинение оспорит решение суда в части оправдания Захарченко по одному из эпизодов.

Ранее гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15 с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 494,9 миллиона российских рублей (более 7,5 млн долларов).

В ходе обысков у Дмитрия Захарченко и его родственников изъяли около восьми миллиардов рублей (около 120 млн долларов). В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко на девять миллиардов российских рублей (около 140 млн долларов).

В апреле отца бывшего полковника МВД Виктора Захарченко осудили на четыре года колонии по делу о растрате.