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В России осудили экс-полковника Захарченко, у которого три года назад обнаружили склад денег
10.06.2019 17:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресненский суд Москвы
Суд признал Захарченко виновным в получении взятки. Захарченко и его соучастнику дали 50-процентную скидку в ресторане, что позволило им сэкономить более трех миллионов российских рублей (около 45 тысяч долларов). Его
Также Захарченко признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия: он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по делу о мошенничестве.
Представитель обвинения и сам Захарченко
Ранее гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15 с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 494,9 миллиона российских рублей (более 7,5 млн долларов).
В ходе обысков у Дмитрия Захарченко и его родственников
В апреле отца бывшего полковника МВД Виктора Захарченко осудили на четыре года колонии по делу о растрате.
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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам заключения в колонии строгого режима.
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