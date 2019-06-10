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Адвокат Голунова: на изъятых в квартире журналиста предметах нет его отпечатков
11.06.2019 00:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ни на одном из предметов, изъятых в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не обнаружено его отпечатков, сообщил сайту "МБХ медиа" его адвокат Сергей Бадамшин.
Бадамшин также сказал, что Генеральная прокуратура истребовала у следствия уголовное дело в отношении корреспондента.
Ранее в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила Интерфаксу, что на пакетах с наркотиками, по заявлению полиции, обнаруженных у Голунова, присутствует ДНК нескольких человек.
"Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками", - говорится в сообщении.
Экспертиза пакетов, как ожидается, будет завершена во вторник во второй половине дня.
Также в понедельник стало известно, что эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук журналиста.
Сам журналист до этого сообщал, что требовал у полицейских взять у него смывы рук и ногтевых пластин для исследования, чтобы доказать, что он не связан с наркотиками, однако те отказались это сделать.
В полиции, в свою очередь, заявили, что журналист сам отказался сдать образцы на экспертизу.
В воскресенье главный внештатный нарколог российского минздрава Евгений Брюн в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1" заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили следов наркотиков в анализах Голунова.
Общественный резонанс
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.
В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова
Сам Голунов считает свое дело сфабрикованным и связывает его со своим расследованием о похоронном бизнесе. В суде он заявил, что ему поступали угрозы. "Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват", - заявил он.
Дело Голунова вызвало огромный общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили коллеги, журналисты других изданий, музыканты и известные общественные деятели.
В понедельник газеты "Коммерсант", РБК и "Ведомости" впервые в истории
В понедельник вечером в центре Москвы возобновились
В понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с Владимиром Путиным высказала свою обеспокоенность ситуацией с задержанием Голунова и, по ее словам, Путин воспринял ее позицию положительно.
"Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием - с точки зрения законности и обоснованности", - сказала Москалькова в "Медузе".
Также в понедельник стало известно, что уголовное дело в отношении Голунова решено передать из МВД в Следственный комитет.
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Экспертиза пакетов, как ожидается, будет завершена во вторник во второй половине дня.
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