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Хакеры украли фотографии из базы данных погранслужбы США

11.06.2019 07:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотографии людей, пересекавших американскую границу, и номеров их автомобилей были похищены в результате кибератаки, сообщает пограничная служба США. Количество путешественников, фотографии которых украдены, не сообщается, но служба обрабатывает данные более миллиона человек каждый день.


Фото: Reuters

Кибератака на фирму-подрядчика Погранично-таможенной службы США произошла в мае, но сообщили о ней только в понедельник. Официально название фирмы-подрядчика не раскрывается, но вероятно хакеры взломали компанию Perceptics, которая занимается внедрением технологий распознавания лиц на границе.

Слово Perceptics содержалось в названии документа с заявлением погранслужбы об атаке.

Фото американцев и туристов, пересекавших границу в аэропортах, похищены при этом не были.

В погранслужбе говорят, что фотографии хранились на серверах подрядчика в нарушение внутренних правил. Пограничники уверяют, что база не была выставлена на продажу в даркнете, однако журналисты сайта Register еще в конце мая обнаружили в «темном» сегменте интернета большой архив данных компании Perceptics, который можно было скачать бесплатно.

Register приводит скриншот со страницы с архивами, один из них называется «база данных номеров». Всего в архивах 65 тысяч файлов, но кроме фотографий в базе были и другие файлы, так что речь может идти и о другом массиве данных.

В погранслужбе не сообщают, данные скольких человек были похищены. В официальной статистике службы указано, что в среднем она каждый день обрабатывает данные около миллиона человек, пересекающих границу на автомобилях и пешком.

Американские пограничные службы все шире осваивают технологии распознавания лиц. В марте президент Дональд Трамп подписал указ о сборе биометрической информации всех пересекающих границу США людей. Правовая база для этого была заложена при администрации Обамы.

В марте издание Buzzfeed сообщало со ссылкой на НКО Electronic Privacy Information Center, что в течение следующих двух лет американские пограничники должны расширить применение этих технологий до такой степени, чтобы сканировать лица примерно ста миллионов авиапассажиров, вылетающих из США, каждую неделю.

 
 
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Официально название фирмы-подрядчика не раскрывается, но вероятно хакеры взломали компанию Perceptics, которая занимается внедрением технологий распознавания лиц на...
 
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