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Похоже на обстрел: на Баварию обрушился град диаметром в 6 сантиметров. Видео непогоды
11.06.2019 12:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Баварию обрушилась непогода: Мюнхен и окрестности засыпало градом, диаметр которого в некоторых районах достигал 6 сантиметров. Куски льда били стекла в машинах и черепицу на крышах домов, несколько человек получили ранения. Баварцы в соцсетях выкладывают видео с огромными градинами. Посмотрите на бушующую стихию!
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