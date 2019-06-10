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Похоже на обстрел: на Баварию обрушился град диаметром в 6 сантиметров. Видео непогоды

11.06.2019 12:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Баварию обрушилась непогода: Мюнхен и окрестности засыпало градом, диаметр которого в некоторых районах достигал 6 сантиметров. Куски льда били стекла в машинах и черепицу на крышах домов, несколько человек получили ранения. Баварцы в соцсетях выкладывают видео с огромными градинами. Посмотрите на бушующую стихию!

 
 
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Синоптики предупреждают, что такой же град с ливнями и мощным ветром в ближайшее время могут обрушиться на Берлин
 
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