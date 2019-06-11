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Болтон обвинил несколько стран в распространении фейков о разногласиях между Трампом и советниками
11.06.2019 23:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выступая на мероприятии, организованном газетой The Wall Street Journal, советник Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что у США есть все основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейковые новости о различиях во мнениях между президентом и его ближайшим окружением, сообщает
Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов. «Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — заявил советник Трампа.
Болтон не привел никаких примеров в подтверждение своих слов.
Сам Болтон признает, что члены администрации могут не соглашаться между собой по вопросам внешней политики, а потому финальное слово всегда должно оставаться за президентом. «Я советник по национальной безопасности, а не человек, принимающий решения по национальной безопасности», — подчеркнул он.
В начале мая Washington Post сообщила о претензиях, которые Трамп высказал Болтону в связи с ситуацией в Венесуэле. По словам источников издания, советник президента обещал быструю победу провозгласившему себя президентом Венесуэлы Хуану Гуайдо над избранным руководителем страны Николасом Мадуро и «пытался втянуть США в войну». Трамп заявил, что Болтон и некоторые другие члены администрации недооценили Мадуро, который оказался «крепким орешком».
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Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют дезинформацию о якобы имеющихся разногласиях между президентом США и его советниками, считает Джон Болтон.
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