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Болтон обвинил несколько стран в распространении фейков о разногласиях между Трампом и советниками

11.06.2019 23:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выступая на мероприятии, организованном газетой The Wall Street Journal, советник Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что у США есть все основания полагать, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и КНДР пытаются распространять фейковые новости о различиях во мнениях между президентом и его ближайшим окружением, сообщает Bloomberg.


Фото: Reuters

Вину за распространение этих сообщений Болтон возложил на журналистов. «Стенографисты этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают эти фальшивки», — заявил советник Трампа.

Болтон не привел никаких примеров в подтверждение своих слов.

Bloomberg между тем указывает, что у самого Болтона действительно есть разногласия с Трампом и госсекретарем Майком Помпео. Так, например, советник президента скептически относится к переговорам с КНДР, а Помпео уверен, что с Ким Чен Ыном необходимо вести диалог. Болтон настаивает на смене режима в Иране, в том числе и силовыми методами, а госсекретарь считает, что оказывать давление на Тегеран необходимо путем ужесточения санкций.

Сам Болтон признает, что члены администрации могут не соглашаться между собой по вопросам внешней политики, а потому финальное слово всегда должно оставаться за президентом. «Я советник по национальной безопасности, а не человек, принимающий решения по национальной безопасности», — подчеркнул он.

В начале мая Washington Post сообщила о претензиях, которые Трамп высказал Болтону в связи с ситуацией в Венесуэле. По словам источников издания, советник президента обещал быструю победу провозгласившему себя президентом Венесуэлы Хуану Гуайдо над избранным руководителем страны Николасом Мадуро и «пытался втянуть США в войну». Трамп заявил, что Болтон и некоторые другие члены администрации недооценили Мадуро, который оказался «крепким орешком».

 
 
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Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют дезинформацию о якобы имеющихся разногласиях между президентом США и его советниками, считает Джон Болтон.
 
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