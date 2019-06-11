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Бывшая вилла Елизаветы II на Мальте выставлена на продажу

12.06.2019 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Мальте выставлен на торги бывший дом королевы Британии Елизаветы II — вилла Гуардаманджа — стоимостью почти 6 млн евро.


Фото: Wikimedia Commons

Вилла в пригороде столицы страны Валетты — единственное место за пределами Британии, которое королева называла своим домом. Она жила там между 1949 и 1951 годами, когда еще была принцессой. Незадолго до этого она вышла замуж за принца Филиппа, который тогда служил в королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту.

На данный момент здание нуждается в серьезном ремонте.

Вилла площадью 1560 квадратных метров была построена в 1900 году. На ее территории есть бассейн, конюшни, места для гостей и прислуги.

Королева и принц Филипп жили там до ее коронации. Тогда виллу снимал в аренду дядя принца Филиппа.

Известно, что у королевы остались хорошие воспоминания о тех временах, когда она жила на этой вилле.

«Мне всегда очень приятно посещать Мальту. Я до сих пор помню счастливые дни, когда после нашей свадьбы мы здесь жили с принцем Филиппом», — сказала она во время своего визита на Мальту в 2015 году.

Тогда премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подарил Елизавете II написанную акварелью картину с изображением этой виллы.

Но сейчас на Мальте разгорелись споры о судьбе здания. Все хотят, чтобы здание было отреставрировано, но при этом одни требуют, чтобы это делало правительство страны, а другие считают, что этим должны заняться частные инвесторы.

 
 
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Вилла в пригороде столицы страны Валетты - единственное место за пределами Британии, которое королева называла своим домом. Она жила там между 1949 и 1951 годами, когда...
 
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