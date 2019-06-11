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Литва бесплатно передала Украине боеприпасов на 255,5 тысяч евро

12.06.2019 07:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва бесплатно передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов для стрелкового оружия советского производства (автоматов и пулеметов). Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы. Стоимость этой техники в ведомстве оценивают в € 255,5 тыс.


Фото: Минобороны Литвы

Решение передать эти боеприпасы Киеву Вильнюс принял еще в феврале, пояснили в министерстве, заметив, что 11 июня эта идея была осуществлена — технику из Литвы перевезли самолеты украинских ВВС.

«Передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины», — прокомментировал произошедшее литовский министр нацобороны Раймундас Кароблис (его слова также приводятся в сообщении на сайте ведомства). Это, уверены литовские власти, в том числе, способствует укреплению обороноспособности Украины, а также обеспечению ее «независимости, суверенитета и территориальной целостности».

Предоставляя Киеву военную поддержку, отмечается в сообщении министерства, «Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции». Боеприпасы, которые получили украинские власти, могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и подчиненных ему учреждений и обороны страны, заключили в литовском министерстве.

Материальную поддержку и элементы вооружения, напомнили в Минобороны, Литва передает Украине уже не впервые.

 
 
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«Передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины», - прокомментировал произошедшее литовский министр нацобороны...
 
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