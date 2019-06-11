Второй президент Казахстана официально вступил в должность. Назарбаев сидел на почетном месте

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Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принес присягу народу страны и официально вступил в должность главы государства, сообщает корреспондент ТАСС.



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«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстана», — сказал Токаев, возложив правую руку на Конституцию страны.

После этого прозвучал государственный гимн Казахстана и артиллерийские салюты в честь президента. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.













По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. Сначала в зал, где собрались десятки гостей, прошел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.

Внешняя политика

В своей инаугурационной речи Токаев отметил, что Казахстан продолжит вести сбалансированную и многовекторную внешнюю политику.

«Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах. Мы продолжим конструктивный, сбалансированный, многовекторный политический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене», — сказал Токаев.

Он отметил, что внешнеполитическая деятельность государства будет «приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину».

Формула государственной власти

Как заявил Токаев на церемонии инаугурации, он намерен на посту главы государства сосредоточиться на решении социальных задач, поддержке предпринимательства и обеспечении единства общества. Кроме того, вступивший в должность глава государства подчеркнул, что власть на всех уровнях обязана отчитываться перед гражданами, не обещать, а делать.

«Наша формула государственной власти — сильный полномочный президент, влиятельный и дееспособный парламент, подотчетное народу правительство. Именно такая система отвечает нашим потребностям в сложных геополитических реалиях», — сказал Токаев.

«Чтобы страна могла выйти на устойчивый уровень развития, нужны новые подходы и новые решения, — сказал он. — Они в скором времени будут обнародованы <…> Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику».

«Буду поддерживать казахстанских предпринимателей, буду привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс, — продолжил Токаев. — Моя цель — обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное — буду всегда и везде отстаивать национальные интересы Казахстана».

Роль Назарбаева в истории страны

Президент Казахстана подчеркнул роль личности первого президента республики Нурсултана Назарбаева в создании государственности страны.





«Надо признать, что на этих выборах граждане голосовали за продолжение стратегического курса елбасы (лидера нации. — Прим. ТАСС). Нурсултан Абишевич Назарбаев создал признанную в мире модель развития, добился мирового признания голубого стяга Казахстана. Граждан объединяет одно пожелание — дальнейшее укрепление стратегии елбасы», — сказал он.

«Такие пожелания законны и логичны, так как современный и развитый Казахстан — это в первую очередь его заслуга, — продолжил Токаев. — Он великая личность, основатель нашей государственности, его личность войдет в мировую историю. Уважать это — наш общий долг».

В начале церемонии инаугурации в зал, где собрались десятки гостей, первым прошел Назарбаев, для него было подготовлено почетное кресло в первом ряду.

Реформы по снижению уровня коррупции

Правительство Казахстана до 1 сентября подготовит пакет реформ для искоренения коррупции в обществе, сообщил также Токаев.

«До 1 сентября будет подготовлен пакет реформ по максимальному снижению уровня коррупции. Коррупция — болезнь, тормозящая развитие государства. Это явление, угрожающее взаимному доверию в обществе и безопасности государства», — сказал Токаев.

Он отметил, что будет «проводить системную работу против коррупции».

Токаев также добивил, что создаваемый в Казахстане для укрепления диалога власти и общества Совет общественного доверия проведет первое заседание в августе.

«Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества, — сказал он. — Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений — у нас разные мнения, но мы единая нация. Вот главный ориентир. Поэтому я решил создать национальный Совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание пройдет в августе».

Другим волнующим общество вопросом Токаев назвал состояние дорог в стране. «Его решение — одна из наших основных целей», — добавил он.

Президент Казахстана намерен также обратить внимание на продвижение высоких технологий в жизнь общества. «Одной из реалий XXI века является цифровизация, — указал он. — Она должна затронуть все сферы жизни — от оказания государственных услуг до создания новых отраслей экономики будущего. Развитие страны прямо связано с цифровизацией. Утвержденная елбасы государственная программа „Цифровой Казахстан“ должна быть исполнена».





В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы , и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент, Касым-Жомарт Токаев. Победу на выборах одержал Токаев , набрав 70,96% голосов избирателей.