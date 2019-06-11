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В Судане - новая попытка переворота, вторая за последние пару месяцев
12.06.2019 16:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Судане совершена новая попытка переворота. В апреле этого года власть в Судане в свои руки взяли военные ,после того, как почти 30 лет управлявший страной Омар аль-Башир был отстранен.
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Напомним, 11 апреля 2019 года в Судане произошел переворот. Власть в стране
Протесты в стране начались в конце 2018 года: сначала люди требовали снизить цены на продукты, потом — отставки президента. Протесты не утихают и после отставки аль-Башира. Люди требуют, чтобы военные дали возможность сформировать гражданский управляющий орган.
На прошлой неделе оппозиция
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В Судане совершена новая попытка переворота. В апреле этого года власть в Судане в свои руки взяли военные, после того, как почти 30 лет управлявший страной Омар...
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