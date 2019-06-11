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В Судане - новая попытка переворота, вторая за последние пару месяцев

12.06.2019 16:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Судане совершена новая попытка переворота. В апреле этого года власть в Судане в свои руки взяли военные ,после того, как почти 30 лет управлявший страной Омар аль-Башир был отстранен.


Фото: Reuters

Источники телеканала Al-Arabiya сообщили, что попытка переворота против временного Военного совета провалилась. В результате задержаны 68 офицеров, ведется расследование.

Напомним, 11 апреля 2019 года в Судане произошел переворот. Власть в стране взяли в свои руки военные, а бессменный лидер Судана Омар аль-Башир, который пришел к власти в ходе военного переворота в 1989 году, был арестован. Военные заявили, что власть переходит к ним на ближайшие два года. Было приостановлено действие Конституции, по окончании переходного периода военные обещали провести выборы.

Протесты в стране начались в конце 2018 года: сначала люди требовали снизить цены на продукты, потом — отставки президента. Протесты не утихают и после отставки аль-Башира. Люди требуют, чтобы военные дали возможность сформировать гражданский управляющий орган.

На прошлой неделе оппозиция обвинила военных в применении оружия при разгоне мирной демонстрации в Хартуме. Сообщалось, что тогда из Нила достали 40 тел.

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В Судане совершена новая попытка переворота. В апреле этого года власть в Судане в свои руки взяли военные, после того, как почти 30 лет управлявший страной Омар...
 
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