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Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза

12.06.2019 22:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выступая перед журналистами, глава Белого дома рассказал, что окончательно вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше не решен, однако сам он обдумывает возможность переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих, сообщает агентство Reuters.


Фото: Reuters

В случае положительного решения этого вопроса общая численность американских военных в Польше увеличится в полтора раза и достигнет 6 тыс.

Американский президент по итогам встречи с Дудой также отметил, что Польша согласилась приобрести у США «много самолетов F-35».

Ранее издания Defence One и Financial Times сообщали о том, что в ходе визита в США Дуда рассчитывал договориться об увеличении американского контингента на 1 тыс. человек в качестве защиты от «российской угрозы».

В 2018 году Дуда уже обращался в Вашингтон с просьбой прислать дополнительные подразделения, пообещав даже построить для них специальную военную базу стоимостью $ 2 млрд. Однако американцы от этой идеи отказались, решив разместить своих солдат в разных районах страны.

В Москве неоднократно подчеркивали, что увеличение американского контингента в Польше подрывает Основополагающий акт Россия — НАТО.

 
 
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Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал перед началом переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой. Варшава просит увеличить американский контингент...
 
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