Трамп рассказал о неожиданном письме от Ким Чен Ына

Источник материала: Tut.by

Полученное Белым домом в понедельник послание от лидера КНДР Ким Чен Ына стало неожиданностью, тем не менее оно оказалось «очень хорошим». Об этом рассказал в среду президент США Дональд Трамп на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.



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«Он просто написал мне очень хорошее письмо. Неожиданно. И когда-нибудь вы увидите, что в этом письме, <…> возможно, через сто лет. Может быть, через две недели, кто знает», — отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о содержании послания.

Глава государства назвал его «очень хорошим и очень теплым». «Я благодарен [Ким Чен Ыну за письмо]», — заключил Трамп.

О получении письма он рассказал во вторник, добавив, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран.

«Он держит слово, это очень важно для меня», — отметил тогда президент.

В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27−28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.