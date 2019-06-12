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Трамп рассказал о неожиданном письме от Ким Чен Ына
13.06.2019 00:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полученное Белым домом в понедельник послание от лидера КНДР Ким Чен Ына стало неожиданностью, тем не менее оно оказалось «очень хорошим». Об этом рассказал в среду президент США Дональд Трамп на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.
«Он просто написал мне очень хорошее письмо. Неожиданно. И когда-нибудь вы увидите, что в этом письме, <…> возможно, через сто лет. Может быть, через две недели, кто знает», — отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о содержании послания.
Глава государства назвал его «очень хорошим и очень теплым». «Я благодарен [Ким Чен Ыну за письмо]», — заключил Трамп.
О получении письма он рассказал во вторник, добавив, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран.
«Он держит слово, это очень важно для меня», — отметил тогда президент.
В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Второй саммит КНДР и США
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При этом американский лидер рассказал, что послание от лидера КНДР оказалось «очень хорошим».
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