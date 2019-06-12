Дуда рассказал, что мешает дружбе Польши и России

Источник материала: Tut.by

Польша хотела бы быть «другом» России, однако Москва в последние годы вновь показывает свое «неприятное, имперское лицо». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом завил его польский коллега Анджей Дуда. Расшифровка общения с журналистами опубликована на сайте Белого дома.



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На вопрос о том, видит ли он в России союзника или противника, Дуда сообщил, что «очень хотел бы видеть Россию другом», так как эта страна — «великий сосед» Польши. Однако, по его мнению, исторически так сложилось, что Россия всегда хотела «захватить» территорию Польши.

«Сегодня ситуация следующая. Россия атаковала Грузию. Затем, в 2014 [году], атаковала Украину. Это факты», — пояснил Дуда, обвинив Москву в демонстрации «имперского лица».

«Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное, имперское лицо, и мы не хотим попадать в сферу влияния России», — сказал Дуда. Он добавил, что Польша всегда была частью Запада с точки зрения культуры и должны придерживаться Запада с точки зрения политики. «Это то, чего мы хотим. Я твердо уверен, что это самое большое желание польского народа — быть частью Запада также с точки зрения политики», — добавил польский президент.

На переговорах Дуда и Трамп в том числе договорились, что Варшава закупит у США дополнительную партию сжиженного природного газа на $ 8 млрд и, по выражению Трампа, «много самолетов F-35». Перед встречей американский президент допускал, что увеличит численность военных из США в Польше в полтора раза — до 6 тыс. человек.