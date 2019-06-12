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Путин про отношения с Украиной: Не может так быть между частями одного и того же народа

13.06.2019 07:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин считает, что Россия «неизбежно восстановит» отношения с Украиной. Об этом президент РФ заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир».


Фото: пресс-служба Кремля

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю», — заявил Владимир Путин.

Он высказал надежду, что новое руковоство Украины «лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины».

«Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны. Надеюсь, оно не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем прежде всего в экономике и социальной сфере», — отметил российский президент.

Путин не первый раз заявляет, что россияне и украинцы — один народ.

«Я считаю, что беларусы, русские и украинцы — это единый народ. Я в этом убежден. В свое время не было никакой Украины. Запорожская сечь вошла в состав Российской империи не как украинцы, а как русские. Украина — у края, там, на краю империи все это формировалось», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме.

К слову Владимир Путин так и не поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.

 
 
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Он высказал надежду, что новое руковоство Украины «лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом...
 
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