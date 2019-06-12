Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

Источник материала: Tut.by

За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом, как пишет DW , сообщило 12 июня агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе.



Фото: пресс-служба Брестской пограничной группы

Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано «непризнание нелегально выданных российских паспортов » жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина «противоречит духу и целям минских договоренностей» 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ожидается, что на саммите ЕС 20−21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Напомним, ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек говорил TUT.BY , что ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация. Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.