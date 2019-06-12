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Евросоюз готовит новые санкции против Москвы
13.06.2019 13:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом, как
Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано «непризнание нелегально выданных
Ожидается, что на саммите ЕС 20−21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Напомним, ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек
«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация. Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.
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Ожидается, что на саммите ЕС 20−21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном...
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