ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

13.06.2019 13:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом, как пишет DW, сообщило 12 июня агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе.


Фото: пресс-служба Брестской пограничной группы

Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано «непризнание нелегально выданных российских паспортов» жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина «противоречит духу и целям минских договоренностей» 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ожидается, что на саммите ЕС 20−21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

Напомним, ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек говорил TUT.BY, что ЕС не видят необходимости вводить новые санкции против России из-за решения РФ раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация. Мы продолжаем полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил он.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что на саммите ЕС 20−21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Оманском заливе повреждены нефтяные танкеры. СМИ говорят о нападении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика