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Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на парламентских выборах в Украине

13.06.2019 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний, шахматистка Наталия Жукова и экономист Владимир Лановой возглавили список партии «Рух новых сил» на внеочередные выборы Верховной рады 21 июля. Об этом Саакашвили сообщил на пресс-конференции, передают «Українські новини».


Фото: Reuters

Также в списке указаны Елена Терещенко, Дмитрий Булах, Анна Соломатина, Олег Михайлик, Игорь Черняк, Валерия Коломиец, Владимир Гавриш, Андрей Зозулинский, Владимир Ланда, Дарина Чиж, Сергей Гавруша, Евгений Лукьянец, Андрей Подзега, Сергей Яковенко и Анна Волк.

«Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям… Мы идем туда не коалиции создавать, не в должностях принимать участие. Мы идем туда бороться, поднимать Украину и сажать», — сказал Саакашвили.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться. Что и сделал на следующий день. Саакашвили, комментируя свое возвращение и вновь обретенное украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками. Также он заявил, что не имеет политических амбиций. Вскоре Виталий Кличко предложил Саакашвили стать партнером и возглавить партию «Удар». Второй от предложения отказался.

Отметим, официально кандидатом в депутаты Саакашвили может стать лишь после регистрации в ЦИК. Впрочем, одним из требований для участия в выборах является проживание на территории Украины в течение пяти последних лет. Напомним, что Саакашвили из-за депортации в Украине продолжительное время отсутствовал.

 
 
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний, шахматистка Наталия...
 
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