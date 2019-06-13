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Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на парламентских выборах в Украине
13.06.2019 21:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний, шахматистка Наталия Жукова и экономист Владимир Лановой возглавили список партии «Рух новых сил» на внеочередные выборы Верховной рады 21 июля. Об этом Саакашвили сообщил на пресс-конференции, передают
Также в списке указаны Елена Терещенко, Дмитрий Булах, Анна Соломатина, Олег Михайлик, Игорь Черняк, Валерия Коломиец, Владимир Гавриш, Андрей Зозулинский, Владимир Ланда, Дарина Чиж, Сергей Гавруша, Евгений Лукьянец, Андрей Подзега, Сергей Яковенко и Анна Волк.
«Я считаю своей обязанностью открыть дорогу этим людям… Мы идем туда не коалиции создавать, не в должностях принимать участие. Мы идем туда бороться, поднимать Украину и сажать», — сказал Саакашвили.
Напомним, президент Владимир Зеленский
Отметим, официально кандидатом в депутаты Саакашвили может стать лишь после регистрации в ЦИК. Впрочем, одним из требований для участия в выборах является проживание на территории Украины в течение пяти последних лет. Напомним, что Саакашвили из-за депортации в Украине продолжительное время отсутствовал.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний, шахматистка Наталия...
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