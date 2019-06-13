ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 600 американских компаний призывают Трампа уладить торговый спор с Китаем

14.06.2019 07:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Более 600 американских фирм в четверг, 13 июня, призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем. Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили Трампу в письме, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США. По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.

В обращении также говорится, что дополнительные 25-процентные пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США. Авторы ссылаются на исследование консалтинговой фирмы Trade Partnership. «Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют», — говорится в послании.

Ранее, 5 июня, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что тарифный конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) обеих стран и, как следствие, к снижению темпов роста мировой экономики в целом. По словам Лагард, эта торговая война может в следующем году обойтись мировой экономике в 0,5 процента валового внутреннего продукта, что по объему больше, чем весь ВВП ЮАР. «Это причиненные самому себе раны, которых следует избегать», — заявила экономист.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили Трампу в письме, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям...
 
Новости дня
Новости в мире
 
США обнародовали видеозапись причастности Ирана к взрывам на танкерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика