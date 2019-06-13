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Более 600 американских компаний призывают Трампа уладить торговый спор с Китаем
14.06.2019 07:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 600 американских фирм в четверг, 13 июня, призвали президента США Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем. Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили Трампу в письме, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США. По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.
В обращении также говорится, что дополнительные 25-процентные пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США. Авторы ссылаются на исследование консалтинговой фирмы Trade Partnership. «Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют», — говорится в послании.
Ранее, 5 июня, глава Международного валютного фонда (МВФ)
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Такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили Трампу в письме, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям...
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