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Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
14.06.2019 23:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом
«Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность. <…> Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение», — заключили в Форин-офисе.
Глава ведомства Джереми Хант осудил нападения на суда. «Эти последние атаки основаны на дестабилизирующей модели поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона», — сказал он.
По его словам, этот инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства.
«Важно, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды. Мы призываем Иран срочно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности», — заключил Хант.
Днем ранее, 13 июня, в Оманском заливе
Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей. Иран отверг причастность к нападениям.
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О причастности Ирана к инциденту ранее говорили в Вашингтоне. Днем ранее в Оманском заливе загорелись два танкера. На борту одного из них находились 11 россиян, они,...
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