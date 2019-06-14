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Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

14.06.2019 23:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.


Фото: Reuters

«Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность. <…> Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение», — заключили в Форин-офисе.

Глава ведомства Джереми Хант осудил нападения на суда. «Эти последние атаки основаны на дестабилизирующей модели поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона», — сказал он.

По его словам, этот инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства.

«Важно, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды. Мы призываем Иран срочно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности», — заключил Хант.

Днем ранее, 13 июня, в Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах — зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащем норвежской Frontline, шедшем под флагом Маршалловых островов судне Front Altair. На одном из судов находились11 россиян, их, как и других членов экипажей, эвакуировали в Иран, они не пострадали. После взрывов танкеры загорелись.

Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей. Иран отверг причастность к нападениям.

 
 
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О причастности Ирана к инциденту ранее говорили в Вашингтоне. Днем ранее в Оманском заливе загорелись два танкера. На борту одного из них находились 11 россиян, они,...
 
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