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«Хочу узнать ваше мнение об этих господах». Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу области

14.06.2019 22:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины с помощью соцсетей выбирает главу Львовской областной государственной администрации. Он обратился к жителям Львовщины с призывом сообщить, известно ли им что-то о кандидатах, и проголосовать.

«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах.
Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится?» — спрашивает президент Украины на странице в Facebook.

Он представил кандидатов.


Фото: facebook.com/zelenskiy95

Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, замгендиректора ПАО «ДТЭК Западэнерго».

Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании «Эко-Оптима». Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».

Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западного филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Зеленский не впервые прибегает к такому методу поиска кадров. С помощью соцсетей он искал себе пресс-секретаря.

 
 
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Президент Украины с помощью соцсетей выбирает главу Львовской областной государственной администрации. Он обратился к жителям Львовщины с призывом сообщить,...
 
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