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«Хочу узнать ваше мнение об этих господах». Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу области
14.06.2019 22:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины с помощью соцсетей выбирает главу Львовской областной государственной администрации. Он обратился к жителям Львовщины с призывом сообщить, известно ли им что-то о кандидатах, и проголосовать.
«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах.
Он представил кандидатов.
Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, замгендиректора ПАО «ДТЭК Западэнерго».
Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании «Эко-Оптима». Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».
Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западного филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Зеленский не впервые прибегает к такому методу поиска кадров. С помощью соцсетей он
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Президент Украины с помощью соцсетей выбирает главу Львовской областной государственной администрации. Он обратился к жителям Львовщины с призывом сообщить,...
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