СМИ узнали о выставленном на продажу самом большом самолете в мире

Источник материала: Tut.by

Холдинговая компания Vulcan выставила на продажу самый большой в мире самолет-носитель Stratolaunch. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.



Изображение: stratolaunch.com

Телеканал добавляет, что компания запросила за самолет $ 400 млн. Собеседники отметили, что контракт включает в себя владение воздушным судном, а также права интеллектуальной собственности и связанные с самолетом объекты.

«Stratolaunch остается в рабочем состоянии. Мы сообщим вам, когда появятся новости», — сказал телеканалу представитель компании Vulcan.

При этом один из собеседников CNBC рассказал, что продажу самолета задерживает разногласие между гендиректором Stratolaunch Systems Жаном Флойдом и сестрой покойного сооснователя Microsoft Пола Аллена Джоди, которая также является председателем Vulcan и исполнителем имущественных прав брата. Источник рассказал что Флойд хочет, чтобы Vulcan сохранил программу Stratolaunch, особенно интеллектуальную собственность, а Джоди Аллен хотела бы продать компанию.

Собеседники добавили, что Vulcan предложила продать проект компании британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Group. По словам одного из источников, Брэнсон заявил, что купит самолет за $ 1.

В конце мая источники Reuters сообщали, что Vulcan изучает возможность продажи активов и интеллектуальной собственности Stratolaunch Systems, основанной Полом Алленом в 2011 году, и закрытия компании.

Самолет Stratolaunch предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты более 9 км. Он весит около 226 т. Размах его крыльев составляет 117 м. В апреле этого года самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух .