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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере, где были протесты

16.06.2019 10:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», говорится в сообщении, распространенном в воскресенье в официальном канале епархии в Telegram, передает ТАСС.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: A. Savin / wikipedia.org

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», — говорится в сообщении.

В тексте указано, что соответствующее заявление будет опубликовано в ближайшее время.

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Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте».
 
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