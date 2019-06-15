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Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества

16.06.2019 16:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с масштабным сбоем в энергосистеме Аргентина и Уругвай полностью остались без электричества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аргентинскую компанию-оператора Edesur.


Фото с сайта progorod11.ru

Издание El Pais со ссылкой на свои источники добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.

 
 
Ссылка на источник 1
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В связи с масштабным сбоем в энергосистеме Аргентина и Уругвай полностью остались без электричества.
 
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