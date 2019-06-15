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Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества
16.06.2019 16:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с масштабным сбоем в энергосистеме Аргентина и Уругвай полностью остались без электричества. Об этом сообщает
Издание El Pais со ссылкой на свои источники добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.
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В связи с масштабным сбоем в энергосистеме Аргентина и Уругвай полностью остались без электричества.
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