Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества

Источник материала: Tut.by

В связи с масштабным сбоем в энергосистеме Аргентина и Уругвай полностью остались без электричества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аргентинскую компанию-оператора Edesur.



Фото с сайта progorod11.ru

Издание El Pais со ссылкой на свои источники добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.