В Аргентине и Уругвае восстановили электроснабжение

Источник материала: Tut.by

Электроснабжение почти полностью восстановлено в Аргентине и Уругвае, об этой со ссылкой на профильные ведомства сообщает РИА «Новости» .



Фото: Reuters

В Министерстве энергетики Аргентины отметили, что по данным на вечер 16 июня было восстановлено 98% от общего спроса. Власти намерены расследовать сбой.

Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что «восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя утром». Восстановительные работы будут продолжены до раннего утра.

Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии . Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение света затронуло 48 млн человек.