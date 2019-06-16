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В Аргентине и Уругвае восстановили электроснабжение
17.06.2019 06:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Электроснабжение почти полностью восстановлено в Аргентине и Уругвае, об этой со ссылкой на профильные ведомства сообщает
В Министерстве энергетики Аргентины отметили, что по данным на вечер 16 июня было восстановлено 98% от общего спроса. Власти намерены расследовать сбой.
Национальная электроэнергетическая компания Уругвая сообщила, что «восстановлено 98,5% услуг, нарушенных во время сбоя утром». Восстановительные работы будут продолжены до раннего утра.
Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло
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Восстановительные работы будут продолжены до раннего утра. Власти намерены расследовать сбой.
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