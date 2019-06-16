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В Израиле заложили новый город в честь Трампа. Он будет носить название «Трамповы высоты»
17.06.2019 06:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специально созванном заседании правительства открыл стеллу, отмечающую место, где будет располагаться новый город — Trump Heights (Трамповы высоты). Об этом сообщает
Новое поселение появится на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые Трамп признал частью Израиля в марте этого года.
«Это исторический день», — сказал Нетаньяху на собрании.
«Мы собираемся сделать две вещи: создать новое сообщество на Голанских высотах, чего не делали многие годы. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение. Второе — почтить нашего друга, очень великого друга государства Израиль — президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил премьер Израиля.
Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и на английском языке.
Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп
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Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и на английском языке.
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