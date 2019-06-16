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В Израиле заложили новый город в честь Трампа. Он будет носить название «Трамповы высоты»

17.06.2019 06:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на специально созванном заседании правительства открыл стеллу, отмечающую место, где будет располагаться новый город — Trump Heights (Трамповы высоты). Об этом сообщает The Washington Post.


Фото: Reuters

Новое поселение появится на оккупированных Израилем Голанских высотах, которые Трамп признал частью Израиля в марте этого года.

«Это исторический день», — сказал Нетаньяху на собрании.

«Мы собираемся сделать две вещи: создать новое сообщество на Голанских высотах, чего не делали многие годы. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение. Второе — почтить нашего друга, очень великого друга государства Израиль — президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил премьер Израиля.

Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и на английском языке.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Решение американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия, Иран, Россия и другие страны. Действия Вашингтона не нашли поддержки и на экстренном заседании Совбеза ООН по этой теме.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

 
 
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Во время церемонии, на которой присутствовал также посол США Дэвид Фридман, была открыта доска с названием нового поселения на иврите и на английском языке.
 
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