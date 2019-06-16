С Гонконга выдачи нет. На протесты в воскресенье вышли два миллиона человек

Источник материала: Tut.by

Около двух миллионов жителей Гонконга приняли участие в уличных протестах против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это один из крупнейших протестов в истории Гонконга.



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Власти приостановили принятие законопроекта, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва. В воскресенье глава Гонконга была вынуждена принести извинения жителям Гонконга.

По данным полиции, на пике протеста в нем принимали участие 338 тысяч человек. По данным организаторов протеста — демонстрантов было во много раз больше.



Фото: Reuters

«Сегодня на марш вышло почти два миллиона человек», — сказал журналистам вечером в воскресенье представитель организаторов Джимми Шам.

Полиция применила против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.

Если поправку к закону все-таки примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Специальный административный район Гонконг сейчас является частью Китая в рамках принципа «одна страна — две системы». Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.

Участники марша вышли на демонстрацию с плакатами, обвинявшими Китай в убийстве жителей Гонконга.



Фото: Reuters

Огромное количество демонстрантов собралось перед зданием законодательного собрания Гонконга. Власти обвиняют в «внешние силы» в разжигании протестов.

Многие жители Гонконга возмущены действиями главы Гонконга Кэрри Лам, которую поддерживает Пекин. Недовольство вызвало заявление Лам о том, назвавшей мирный протест «организованными беспорядками».



Фото: Reuters

В Гонконге говорят о том, что Кэрри Лам не усидит в своем кресле после столь мощных протестов, однако в субботу министерство иностранных дел Китая публично поддержало нынешнюю главу этого специального административного района КНР.