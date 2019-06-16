ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Гонконга выдачи нет. На протесты в воскресенье вышли два миллиона человек

17.06.2019 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около двух миллионов жителей Гонконга приняли участие в уличных протестах против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это один из крупнейших протестов в истории Гонконга.


Фото: Reuters

Власти приостановили принятие законопроекта, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва. В воскресенье глава Гонконга была вынуждена принести извинения жителям Гонконга.

По данным полиции, на пике протеста в нем принимали участие 338 тысяч человек. По данным организаторов протеста — демонстрантов было во много раз больше.


Фото: Reuters

«Сегодня на марш вышло почти два миллиона человек», — сказал журналистам вечером в воскресенье представитель организаторов Джимми Шам.

Полиция применила против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.

Если поправку к закону все-таки примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Специальный административный район Гонконг сейчас является частью Китая в рамках принципа «одна страна — две системы». Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.

Участники марша вышли на демонстрацию с плакатами, обвинявшими Китай в убийстве жителей Гонконга.


Фото: Reuters

Огромное количество демонстрантов собралось перед зданием законодательного собрания Гонконга. Власти обвиняют в «внешние силы» в разжигании протестов.

Многие жители Гонконга возмущены действиями главы Гонконга Кэрри Лам, которую поддерживает Пекин. Недовольство вызвало заявление Лам о том, назвавшей мирный протест «организованными беспорядками».


Фото: Reuters

В Гонконге говорят о том, что Кэрри Лам не усидит в своем кресле после столь мощных протестов, однако в субботу министерство иностранных дел Китая публично поддержало нынешнюю главу этого специального административного района КНР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около двух миллионов жителей Гонконга приняли участие в уличных протестах против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это один из крупнейших протестов в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Израиле заложили новый город в честь Трампа. Он будет носить название «Трамповы высоты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика