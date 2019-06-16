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SIPRI: ядерные державы модернизируют арсеналы

17.06.2019 09:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запасы ядерного оружия насчитывают примерно 1/5 от накопленного за время холодной войны, США и Россия инвестируют в модернизацию, а Индия, Пакистан, КНР и КНДР наращивают арсеналы.


Ракета «Хвасон-12». Фото: KCNA / Reuters

Запасы ядерного оружия в мире сократились до почти 14 000 единиц — это примерно 1/5 от накопленного к окончанию холодной войны. Но ядерные державы инвестируют все больше в модернизацию арсеналов, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в докладе, опубликованном в понедельник, 17 июня.

Негативный тренд последнего времени — этот вид оружия вновь занимает важное место в разработках военных стратегий и концепций нацбезопасности, считает эксперт SIPRI по ядерным вооружениям Шеннон Кайл. Всеобъемлющая программа модернизации арсеналов началась в США после прихода к власти Дональда Трампа, похожие процессы наблюдаются и в России.

По данным исследователей, в 2018 году количество ядерных боезарядов уменьшилось еще на четыре процента, но в целом сокращение вооружений замедлилось. Кроме того, США и Россия, на счету которых более 90% всех боеголовок, списывают в последнее время лишь такое оружие, которое больше не нужно, полагают в SIPRI.

Сколько боеголовок у ядерных держав

Согласно подсчетам SIPRI, в 2018 году в мире насчитывалось 14 465 единиц ядерного оружия, к 2019 году это количество сократилось до 13 865. На самом пике холодной войны в середине 1980-х годов на планете насчитывалось примерно 70 000 единиц.

В наши дни США и Россия вместе имеют от 6185 до 6500 ядерных боезарядов, Франция имеет 300, Китай — 290, Великобритания — 200 боеголовок. На счету Индии и Пакистана, между которыми напряженные отношения, соответственно, 130−140 и 150−160 боеголовок. Индия, Пакистан и Китай постепенно наращивают свои арсеналы. Кроме того, 80−90 боезарядов имеет Израиль.

От 20 до 30 боеголовок может иметь КНДР, год назад эксперты SIPRI оценивали их количество в 10−20. Данные для составления доклада брались только из открытых источников, не все государства предоставляют полную информацию о своих ядерных арсеналах, подчеркивают в SIPRI.

 
 
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Запасы ядерного оружия насчитывают примерно 1/5 от накопленного за время холодной войны, США и Россия инвестируют в модернизацию, а Индия, Пакистан, КНР и КНДР...
 
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