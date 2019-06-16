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США организует кибератаки на российские банки, энергетику и транспорт

17.06.2019 18:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки на системы управления инфраструктурой. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в руководстве одного из российских силовых ведомств.

По словам собеседника, речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике. Эти действия удается нейтрализовать, сказал источник, отметив, что их можно рассматривать как элемент кибервойны.

«Россети» воздержались от комментариев на запрос РБК. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев напомнил РБК, что компания подверглась кибератакам в 2018 году, приведшим к сбою работы расчетных механизмов на АЗС ТНК-BP. «Хакерские атаки шли с Украины и велись целенаправленно против „Роснефти“. С тех пор мы максимально усилили нашу защиту», — сказал он РБК. По словам Леонтьева, ему неизвестно, атакованы ли сегодня компьютерные системы компании со стороны спецслужб США. РБК направил запросы в пресс-службу «Роснефти» и Минтранса.

Ранее The New York Times опубликовала статью со ссылкой на осведомленные источники о том, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в системы управления российскими энергосетями. Однако теперь, как указано в материале, стратегия Вашингтона стала более агрессивной и склоняется к размещению вредоносного ПО в российских сетях. Кремль заявил, что стратегические области экономики России не раз подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа.

Президент США Дональд Трамп назвал публикацию материала актом предательства. Газета ответила, что в Совете национальной безопасности США заявили изданию, что публикация не создаст угроз безопасности.

 
 
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Эти действия удается нейтрализовать, сказал источник, отметив, что их можно рассматривать как элемент кибервойны.
 
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