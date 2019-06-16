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Экс-президент Египта Мурси скончался во время судебного заседания

17.06.2019 19:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters. Оно указывает, что экс-президент скончался во время судебного заседания.


Фото: Reuters

Издание Masrawy со ссылкой на телеканал Extra News также сообщает, что Мурси умер в здании суда.

Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси. Он заручился поддержкой 51% граждан.

В 2013 году Мурси был свергнут в результате военного переворота и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в побеге из тюрьмы вместе с другими активистами «Братьев-мусульман» в 2011 году, убийстве протестующих в декабре 2012 года, шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Мурси был признан виновным и приговорен в общей сложности к 20 годам тюремного заключения.

В октябре 2018 года сын экс-президента Абдулла заявил, что в тюрьме здоровье его отца сильно ухудшилось. Мурси, несмотря на это, оставили в тюрьме. Кроме этого, его продолжили возить на заседания суда.

 
 
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О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters. Оно указывает, что экс-президент скончался во время судебного заседания.
 
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