Зеленский назвал условия для встречи «нормандской четверки»

Источник материала: Tut.by

Встреча глав государств и правительств в нормандском формате может пройти в Париже, но до этого Украина и Россия должны продемонстрировать определенные действия. Об этом в Париже 17 июня заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после первых переговоров с президентом Владимиром Зеленским.



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«В ходе наших переговоров мы, конечно, обсудили конфликт на Донбассе, который длится на протяжении пяти лет и терзает Европу», — сказал Макрон на пресс-конференции (трансляцию пресс-конференции вел украинский телеканал «112»). «Когда время наступит, мы сможем — Франция готова — провести заседание „нормандского формата“. <…> Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства», — сказал президент Франции.

Он также выразил готовность облегчить диалог Зеленского с Россией при поддержке Германии. По словам французского президента, он обсудит с Меркель и Путиным, что можно сделать для того, чтобы встреча в «нормандском формате» оказалась результативной.



Фото: Reuters

Владимир Зеленский на пресс-конференции также заявил о приверженности диалогу, в том числе в «минском» и «нормандском» форматах. «Мы готовы вести переговоры, мы готовы остановить огонь, провести обмен пленными. Это то, что мы должны делать», — сказал украинский президент. «Я не могу и мы не можем ждать еще пять лет, мы хотим закончить войну. Чтобы закончить войну, две стороны должны этого хотеть: и Украина, и Россия», — подчеркнул он.

Первоочередными шагами он назвал освобождение Россией украинских моряков и политзаключенных, прекращение огня и разведение вооружений. «Это можно сделать в ближайшее время, а потом можно вернуться к «нормандскому формату», — сказал Зеленский. Он рассказал, что в ближайшее время пройдет встреча «внешнеполитических советников» стран «нормандского формата» для подготовки встречи на уровне глав государств. «Мы договорились по обновлению сотрудничества в рамках «нормандского формата». Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров», — сказал Владимир Зеленский.



Фото: Reuters

На 18 июня запланирован визит главы украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.