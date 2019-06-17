|
СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта в здании суда
18.06.2019 07:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Мурси
Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере, и настаивали на его переводе под домашний арест.
Ставленник исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе этого года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)