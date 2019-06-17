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СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта в здании суда

18.06.2019 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.


Фото: Reuters

Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере, и настаивали на его переводе под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе этого года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.

 
 
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Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.
 
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