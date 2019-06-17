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Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

18.06.2019 09:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зеленского спросили, что он сказал бы Путину на их первой встрече. Президент Украины заявил, что указал бы на территориальную принадлежность Донбасса и Крыма. Главы государств еще не контактировали напрямую.


Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью Bild.

«Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?» — спросили журналисты. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.

Зеленский выразил надежду на возвращение Крыма в состав Украины, отметив, что любит полуостров и много раз там бывал. «Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил он.

По его словам, в Киеве уверены, что антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены.

Зеленский считает санкции инструментом, который может помочь вернуть территории и добиться прекращения огня. «Если этот инструмент не работает, значит, механизм нужно дополнить», — сказал президент Украины.

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, главы государств не встречались и не говорили по телефону. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге. «В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам Путин говорил, что не отказывался от контактов с Зеленским, но отметил, что таких предложений не поступало. Президент добавил, что не поздравил Зеленского из-за того, что он говорит о России как о враге.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который провели на полуострове в 2014 году. Киев не признает результаты данного голосования и считает данную территорию временно оккупированной. В Москве настаивают на законности референдума. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «исторически закрыт».

 
 
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Зеленского спросили, что он сказал бы Путину на их первой встрече. Президент Украины заявил, что указал бы на территориальную принадлежность Донбасса и Крыма.
 
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