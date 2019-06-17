Зеленский и Меркель назвали условия снятия санкций против России

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Об этом он сообщил 18 июня в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.



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По словам президента, уже обсуждались даты насчет возвращения к нормандскому формату.

«По поводу возвращения к нормандскому формату… Мы обсуждали даты… Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате. — Ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны», — заявил Зеленский.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в «нормандском формате» состоится 12 июля.

«Мы проведем встречу советников и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках „минского процесса“ сейчас снова работает более решительно», — добавила она.

Меркель также заявила, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. «Пока не будет достигнут прогресс на этом фронте, санкции не могут быть отменены», — сказала канцлер.

Как отмечает «112 Украина», Зеленский назвал санкции единственным бескровным путем возобновления мира на континенте. Президент добавил, что Меркель заверила его в неизменности позиции Германии относительно Донбасса.