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Зеленский прокомментировал произошедшее с Меркель
18.06.2019 21:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине, когда канцлеру Германии стало плохо. Его слова с совместной пресс-конференции лидеров стран
«Что касается миссис Меркель… Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», — заявил Зеленский.
Во время официальной церемонии в Берлине, когда Зеленский и Меркель ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии
Меркель на пресс-конференции рассказала, что выпила три стакана воды, после чего стала чувствовать себя лучше.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине, когда канцлеру Германии стало плохо.
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