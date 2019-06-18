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Зеленский прокомментировал произошедшее с Меркель

18.06.2019 21:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине, когда канцлеру Германии стало плохо. Его слова с совместной пресс-конференции лидеров стран приводит Bild.


Фото: Reuters

«Что касается миссис Меркель… Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», — заявил Зеленский.

Во время официальной церемонии в Берлине, когда Зеленский и Меркель ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии начала сильно дрожать. Издание Spiegel отмечало, что такая же дрожь была у Меркель несколько лет назад в Мексике во время сильной жары. В столице Германии была температура около 30 градусов тепла.

Меркель на пресс-конференции рассказала, что выпила три стакана воды, после чего стала чувствовать себя лучше.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент во время встречи с Ангелой Меркель в Берлине, когда канцлеру Германии стало плохо.
 
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