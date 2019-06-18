Власти Украины открыли пятое уголовное дело против Порошенко

Источник материала: Tut.by

Государственное бюро расследований Украины открыло еще одно дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом в Telegram сообщил юрист Андрей Портнов, который занимал должность первого замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.



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«Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко», — написал он.

Юрист сообщил, что дело завели в связи с фальсификацией документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров.

Портнов отметил, что дело было также возбуждено в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.

За последний месяц Государственным бюро расследований было возбуждено четыре дела в отношении Порошенко. В частности, против него выдвинули обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.