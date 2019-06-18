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Крушение «Боинга» над Донбассом: следствие предъявляет обвинения
19.06.2019 14:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международная Совместная следственная группа (JIT) рассказала новые детали расследования крушения малайзийского «Боинг-777» над Донбассом в 2014 году. Предъявлены обвинения четырем подозреваемым в причастности к крушению. В группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Прокуратура Нидерландов обвинили четырех человек в причастности к крушению «Боинга». Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов — граждане России и Леонид Харченко — гражданин Украины.
Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.
За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи
В 2016 году JIT
В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который
Власти Нидерландов и Австралии официально
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Международная Совместная следственная группа (JIT) рассказала новые детали расследования крушения малайзийского «Боинг-777» над Донбассом в 2014 году. Предъявлены...
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