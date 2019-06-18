Крушение «Боинга» над Донбассом: следствие предъявляет обвинения

Источник материала: Tut.by

Международная Совместная следственная группа (JIT) рассказала новые детали расследования крушения малайзийского «Боинг-777» над Донбассом в 2014 году. Предъявлены обвинения четырем подозреваемым в причастности к крушению. В группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.



Фото: Reuters

Прокуратура Нидерландов обвинили четырех человек в причастности к крушению «Боинга». Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов — граждане России и Леонид Харченко — гражданин Украины.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи пришли к выводу , что рейс МН17 был сбит ракетой «Бук», пущенной с востока Украины, которая взорвалась в левой передней части лайнера.

В 2016 году JIT сообщила , что запуск произвели недалеко от украинского населенного пункта Снежное, который в июле 2014 года находился под контролем сепаратистов. После выстрела пусковую установку вернули в Россию.

В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, расположенной под Курском. В Минобороны РФ информацию опровергли , заявив, что «ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу». МИД России назвал выводы следственной комиссии «предвзятыми и однобокими», а президент РФ Владимир Путин заявил , что Москва сможет признать выводы международной группы только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность за крушение малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году на Россию. США заявили , что доверяют выводам JIT.