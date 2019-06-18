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«Они знают, что случилось»: подозреваемые по делу МН17 — руководство ДНР, у следствия есть доказательства их связи с РФ

19.06.2019 18:10 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса Boeing МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Представитель Нацполиции Нидерландов заявил сегодня в Ниувегейн (Нидерланды) на пресс-конференции, что на подозреваемых будет выдан международный ордер на арест, и они будут объявлены в международный розыск.

Подозреваемых будут судить — в частности, за убийство 298 пассажиров — в марте 2020 года, объявил во время пресс-конференции нидерландский прокурор Фред Вестербеке. Он отметил также, что у группы достаточно доказательств причастности России к катастрофе: «Они знают, что случилось», - но офиициально это подтвердит только суд.

Гиркин был министром обороны и занимал самую высокую позицию в армии самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР»), а Дубинский был одним из заместителей Гиркина и возглавлял разведывательную службу «ДНР». Оба они имели «постоянный контакт с российскими должностными лицами», подчеркнула следственная группа. Пулатов, утверждает следствие, был заместителем Дубинского, а Харченко находился под прямым руководством Дубинского и был командиром военной части.

«Они, начиная с так называемого министра обороны и заканчивая командиром на земле, формируют цепь, связывающую «ДНР» с Российской Федерацией. Через эту цепь подозреваемые и могли получить тяжелое вооружение из России на поле боя в Восточной Украине», — цитируют заключение следственной группы «Ведомсти».

«Мы официально запросим РФ с просьбой, чтобы официально были ознакомлены (с делом) и вызваны в суд подозреваемые, которые находятся на территории России. Мы также попросим Россию допросить подозреваемых по (статьям) обвинений. Подобный официальный запрос также будет направлен украинской стороне в отношении подозреваемого украинца», — цитирует представителя следственной группы «Прайм».

Сегодня расследование опубликовала и группа Bellingcat, там названы имена 12 причастных к крушению Boeing, в частности Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко.

Россия дистанцируется от результатов работы следственной группы и не сотрудничает с ней. «Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью расследования этой чудовищной катастрофы. Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно», - заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь Гиркин свою причастность к делу отрицает. По его словам, боевики не сбивали пассажирский самолет. Он добавил, что «обвинения со стороны противника» его не волнуют. Ничего нового по этому делу прокомментировать он не может, сообщают «Открытые медиа». Похожие комментарии последовали от Дубинского, он сейчас так же как и Гиркин живет в РФ.

Справка БДГ

Крушение авиалайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет упал на территорию, которую на тот момент контролировали боевики. В 2016 году эксперты заявили, что к делу могут быть причастны около 100 человек.

 
 
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Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса Boeing МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь...
 
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