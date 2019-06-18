МИД России прокомментировал заявление о причастности российских военных к крушению «Боинга»

Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел России считает голословными заявления о причастности российских военнослужащих к крушению «Боинга» над Донбассом. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.



Фото: Reuters

— Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности, — отмечает МИД РФ.

Ведомство указывает на то, что не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства прозвучавшим заявлениям. А источники следствия называет «сомнительными».

— Более того, представители ССГ заявляют, что Россия отказывается полноценно сотрудничать. Решительно отвергаем подобные обвинения. С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию.

МИД РФ напоминает о работе, проделанной российской стороной: «от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном „Алмаз-Антей“ до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Боинг».

Ведомство указывает, что все предложения о совместной работе по расследованию авиакатастрофы были отвергнуты. И заявляет, что доказательства, которые предоставила ССГ украинская сторона, ею были сфальсифицированы.

— В этих обстоятельствах у нас продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса.

Тем не менее, указывает МИД, Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли наказание.