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Как Зеленский: Саакашвили пробежал через фонтан в Одессе
19.06.2019 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Михаил Саакашвили в Одессе пробежал через фонтан. Видео политик
«Проверили фонтаны в Одессе :) В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!» — подписал он видео.
«На Привозе я купил сало у той же продавщицы, у которой его покупал Зеленский, перед тем как пошел на выборы», — сообщил накануне на своей странице в Facebook Саакашвили.
Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в составе своей партии «Рух новых сил».
Политик
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«На Привозе я купил сало у той же продавщицы, у которой его покупал Зеленский, перед тем как пошел на выборы», - сообщил накануне на своей странице в Facebook Саакашвили.
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