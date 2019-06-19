Как Зеленский: Саакашвили пробежал через фонтан в Одессе

Источник материала: Tut.by

Михаил Саакашвили в Одессе пробежал через фонтан. Видео политик опубликовал на YouTube .

«Проверили фонтаны в Одессе :) В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!» — подписал он видео.

«На Привозе я купил сало у той же продавщицы, у которой его покупал Зеленский, перед тем как пошел на выборы», — сообщил накануне на своей странице в Facebook Саакашвили.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в составе своей партии «Рух новых сил».

Политик вернулся в Украину в конце мая, после того как Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.