Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Источник материала: Tut.by

В расследовании JIT о крушении MH17 приводится переписка российского военного и некой Анастасии. Страница девушки оказалась фейковой, а военный заявил, что в показанных следователями материалах «все нарисовано».



Фото: Reuters

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.



В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В отчете представлена переписка солдата 2-го батальона этой бригады (в документах представлен как М.) с некой Анастасией.



М. утверждает, что ехал в Ростов вместе с солдатами из третьего батальона, но после города Миллерово они направились в другую сторону. На просьбу уточнить, куда направился 3-й батальон, он говорит, что может только намекнуть, и приводит цитату из песни: «Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону». Дальнейшая переписка выглядит так:

Анастасия. К сине-желтым, что ли?



М. Ну не на гражданскую), а ты, глянь, не только красивая, но еще и умная.

В ходе презентации JIT показали замазанное фото со страницы Анастасии, The Bell удалось найти ее аккаунт . Издание сделало вывод, что это фейковая страница, на основе того что фотографии девушки используются несколькими аккаунтами, страница активно заполнялась только с апреля по август 2015 года, а в друзьях у нее только 26 человек.



В друзьях у нее есть некий Максим Герасимов, после публикации он ограничил доступ к своей странице. The Bell утверждает, что на его странице были опубликованы фото, на которых виден плац на территории воинской части 32406 в Курске, где базируется 53-я бригада.



Сам Герасимов заявил «Открытым медиа» , что показанная JIT переписка является фейком. «Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано всё», — сказал он. В то же время Герасимов подтвердил, что общался с Анастасией, которая, по его словам, «просто добавилась в друзья и начала писать». Он не смог предоставить переписку с ней, объяснив это тем, что давно удалил диалог.



В среду JIT назвала подозреваемых в гибели MH17 , ими оказались трое россиян и украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.