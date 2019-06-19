Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

В расследовании JIT о крушении MH17 приводится переписка российского военного и некой Анастасии. Страница девушки оказалась фейковой, а военный заявил, что в показанных следователями материалах «все нарисовано».
В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.
В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В отчете представлена переписка солдата 2-го батальона этой бригады (в документах представлен как М.) с некой Анастасией.
М. утверждает, что ехал в Ростов вместе с солдатами из третьего батальона, но после города Миллерово они направились в другую сторону. На просьбу уточнить, куда направился 3-й батальон, он говорит, что может только намекнуть, и приводит цитату из песни: «Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону». Дальнейшая переписка выглядит так:
Анастасия. К сине-желтым, что ли?
М. Ну не на гражданскую), а ты, глянь, не только красивая, но еще и умная.
В ходе презентации JIT показали замазанное фото со страницы Анастасии, The Bell удалось найти ее аккаунт. Издание сделало вывод, что это фейковая страница, на основе того что фотографии девушки используются несколькими аккаунтами, страница активно заполнялась только с апреля по август 2015 года, а в друзьях у нее только 26 человек.
В друзьях у нее есть некий Максим Герасимов, после публикации он ограничил доступ к своей странице. The Bell утверждает, что на его странице были опубликованы фото, на которых виден плац на территории воинской части 32406 в Курске, где базируется 53-я бригада.
Сам Герасимов заявил «Открытым медиа», что показанная JIT переписка является фейком. «Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано всё», — сказал он. В то же время Герасимов подтвердил, что общался с Анастасией, которая, по его словам, «просто добавилась в друзья и начала писать». Он не смог предоставить переписку с ней, объяснив это тем, что давно удалил диалог.
В среду JIT назвала подозреваемых в гибели MH17, ими оказались трое россиян и украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.