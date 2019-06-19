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Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

20.06.2019 08:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Николя Саркози обвиняют в попытке подкупа и незаконном оказании влияния. Следствие получило улики при перехвате телефонных разговоров экс-президента и его адвоката.


Фото: Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и незаконном оказании давления на следствие. Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего главы государства об отмене передачи в суд этого дела, сообщает информагентство AFP в среду, 19 июня.

Согласно материалам дела, на которые ссылается агентство, в 2014 году Саркози через своего адвоката пытался подкупить Жильбера Азибера, который в то время занимал должность прокурора при кассационном суде. Бывший глава государства интересовался информацией по делу о предположительно незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году со стороны обладательницы многомиллиардного состояния, наследницы компании L’Oreal Лилиан Беттанкур. За эту информацию экс-президент якобы предлагал Азиберу престижный пост в Монако.

В 2013 году Николя Саркози был оправдан по обвинению в том, что он воспользовался деньгами Беттанкур. Однако телефонные переговоры между Саркози и его адвокатом, которые были перехвачены органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

Сам Саркози отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Дата начала судебного процесса пока не известна.

 
 
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Николя Саркози обвиняют в попытке подкупа и незаконном оказании влияния. Следствие получило улики при перехвате телефонных разговоров экс-президента и его...
 
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