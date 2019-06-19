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Индийский город с населением 4,6 млн человек остался без воды
20.06.2019 10:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за жары высохли озера, которые обеспечивали город. Теперь воду из соседних регионов туда возят грузовики. Согласно последней переписи населения, в Ченнае проживает 4,6 млн человек. Сколько еще город будет без воды, неизвестно.
Шестой по величине мегаполис Индии город Ченнай остался без водоснабжения — от сильной жары высохли почти все близлежащие озера, сообщают
В частности, почти полностью высохло озеро Чембарамбаккам (Chembarambakkam), которое считается одним из основных источников воды в регионе. На данный момент оно, отмечает India Today, достигло самого низкого уровня. CNN, в свою очередь, утверждает, что озеро полностью исчезло. На своем сайте телеканал публикует фотографию, сделанную местным жителем Шрини Шваминатаном (Srini Swaminathan). Он в беседе с CNN отметил, что живет в Ченнае с 1992 года и «никогда раньше не видел ничего подобного». На изображении видно, что озеро полностью высохло.
Кроме того, из-за жары также почти полностью исчезли три других озера, которые находились неподалеку от города и тоже обеспечивали его водой. Местные жители больше не могут использовать ресурсы озер Пунди (Poondi), Красные Холмы (Red Hills) и Чолаварам (Cholavaram), пишет India Today. CNN со ссылкой на местного активиста Джаярама Венкатесана (Jayaram Venkatesan) отмечает, что в связи с этим город страдает от острой нехватки воды.
Из-за невозможности собрать необходимое количество дождевой, а также низкого уровня залегания грунтовых вод обеспечить жителей водой, продолжает телеканал, пытаются местные власти. Поставки в кварталы Ченная питьевой воды в баклажках на грузовиках обеспечивает правительство штата Тамилнад (соседние регионы нужды в водных ресурсах не испытывают). Сотни тысяч жителей, отмечает CNN, вынуждены часами стоять в очереди на жаре, чтобы набрать для себя воды из привезенных в город пластиковых контейнеров.
Также водный кризис в Ченнае, обращает внимание телеканал, затронул местных бизнесменов. В частности, из-за нехватки воды и большого спроса на нее в городе закрылись многие гостиницы и рестораны. Чтобы поддержать работу своего отеля в пригороде Ченная, рассказал CNN владелец местной гостиницы М. Сентилсараванан, он платит каждый день около 6 тыс. рупий ($ 86). За эти деньги частные фирмы из соседних регионов ежедневно доставляют воду в отель. В другие гостиницы, уточнил в беседе с каналом владелец еще одного отеля в Чиннае Суреш Суббураман, воду поставляют каждые три-четыре дня. Сотрудники гостиницы хранят ее в 20-литровых пластиковых резервуарах. Сколько всего литров воды привозят в отели и местным жителям, собеседники канала не уточнили.
Сколько еще город будет оставаться без воды, неизвестно, отмечает CNN.
Последняя перепись населения в Ченнае проводилась в 2011 году. Население города на тот момент составляло 4,6 млн человек, порядка 820 тыс. из которых жили в трущобах.
В 2017 году к центральному водопроводу, согласно отчету департамента экономики и статистики правительства штата Тамилнад, были подключены 605 510 домохозяйств. Каждое из них на душу населения в день получало 120 литров воды, а во время засухи — 70 литров.
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Из-за жары высохли озера, которые обеспечивали город. Теперь воду из соседних регионов туда возят грузовики. Согласно последней переписи населения, в Ченнае...
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