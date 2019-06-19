Вездесущая позолота и мойка для волос. Зеленский показал свой рабочий кабинет

Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет в Администрации президента в центре Киева. « Украинская правда » показывает, выглядит это недоступное ранее для глаз общественности помещение.



Фото: Дмитрий Ларин, «Украинская правда»

Кабинет президента находится на четвертом этаже АП и состоит из нескольких комнат. Основная комната — это большой светлый зал с вездесущей позолотой.

На столе Зеленского аккуратно лежат документы, рядом — кожаное кресло зеленого цвета. Похожая мебель в АП появилась во времена Кучмы.



Фото: Дмитрий Ларин, «Украинская правда»

Во времена Ющенко эту мебель пытались продать на аукционе, но по балансовой стоимости покупать ее никто не захотел.

Справа от стола — большой телефон для служебной связи. Он обеспечивает связь со всем руководством страны.



Фото: Дмитрий Ларин, «Украинская правда»

Если пройти через основной кабинет в двери дальше, то можно найти комнату, где для публичных выступлений готовили предыдущих президентов. Там есть зеркало, мойка для волос и большой стационарный фен, как в парикмахерской.



Скриншот с YouTube



Скриншот с YouTube

Рядом с кабинетом президента расположены четыре зала для переговоров. Вот это — зал для политических переговоров.



Фото: Дмитрий Ларин, «Украинская правда»

Это — зал «елочка», где проходят аппаратные совещания с департаментами АП.



Фото: Дмитрий Ларин, «Украинская правда»

А это — зал международных переговоров.



Фото: Дмитрий Ларин, «Украинская правда»

Показав свое рабочее пространство, Зеленский в очередной раз сказал, что хочет переехать из этого здания на улице Банковой.

— Есть идея, есть план, есть конкретные здания. И у нас уже есть очень крутая идея, что потом делать с Банковой. Это будет большой художественный музей, — сказал президент Украины.