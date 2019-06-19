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Вездесущая позолота и мойка для волос. Зеленский показал свой рабочий кабинет
20.06.2019 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский показал свой рабочий кабинет в Администрации президента в центре Киева. «
Кабинет президента находится на четвертом этаже АП и состоит из нескольких комнат. Основная комната — это большой светлый зал с вездесущей позолотой.
На столе Зеленского аккуратно лежат документы, рядом — кожаное кресло зеленого цвета. Похожая мебель в АП появилась во времена Кучмы.
Во времена Ющенко эту мебель пытались продать на аукционе, но по балансовой стоимости покупать ее никто не захотел.
Справа от стола — большой телефон для служебной связи. Он обеспечивает связь со всем руководством страны.
Если пройти через основной кабинет в двери дальше, то можно найти комнату, где для публичных выступлений готовили предыдущих президентов. Там есть зеркало, мойка для волос и большой стационарный фен, как в парикмахерской.
Рядом с кабинетом президента расположены четыре зала для переговоров. Вот это — зал для политических переговоров.
Это — зал «елочка», где проходят аппаратные совещания с департаментами АП.
А это — зал международных переговоров.
Показав свое рабочее пространство, Зеленский в очередной раз сказал, что хочет
— Есть идея, есть план, есть конкретные здания. И у нас уже есть очень крутая идея, что потом делать с Банковой. Это будет большой художественный музей, — сказал президент Украины.
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