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Иран заявил, что сбил американский беспилотник. США подтвердили потерю
20.06.2019 12:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике, находившемся в воздушном пространстве Ирана.
Государственные СМИ утверждают, что дрон был сбит над южной провинцией Хормозган. Иранские СМИ сообщают, что это был беспилотник RQ-4 Global Hawk. Однако Рейтер со ссылкой на представителя американских военных пишет, что это был беспилотник MQ-4C Triton.
Американские военные сначала не подтвердили потерю летательного аппарата. Представитель Центрального командования Билл Урбан заявил, что над иранской территорией беспилотников не было.
Но затем «Ассошиэйтед Пресс» и Рейтер сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что американский дрон был сбит, но он находился в международном воздушном пространстве. Представитель американских военных сообщил Рейтер, что сбитый дрон принадлежал ВМФ США,
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Район, над которым, как утверждает Тегеран, был сбит беспилотник, находится рядом с Ормузским проливом, который активно используется для транспортировки нефти.
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Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между США и Ираном.
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