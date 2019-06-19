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Иран заявил, что сбил американский беспилотник. США подтвердили потерю

20.06.2019 12:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом американском разведывательном беспилотнике, находившемся в воздушном пространстве Ирана.


Фото: Reuters

Государственные СМИ утверждают, что дрон был сбит над южной провинцией Хормозган. Иранские СМИ сообщают, что это был беспилотник RQ-4 Global Hawk. Однако Рейтер со ссылкой на представителя американских военных пишет, что это был беспилотник MQ-4C Triton.

Американские военные сначала не подтвердили потерю летательного аппарата. Представитель Центрального командования Билл Урбан заявил, что над иранской территорией беспилотников не было.

Но затем «Ассошиэйтед Пресс» и Рейтер сообщили со ссылкой на источники в Пентагоне, что американский дрон был сбит, но он находился в международном воздушном пространстве. Представитель американских военных сообщил Рейтер, что сбитый дрон принадлежал ВМФ США,

Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между США и Ираном.

Ранее Вашингтон сообщил об отправке еще тысячи военных в регион. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иранских сил.

Вашингтон обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Иран называет американские обвинения беспочвенными.

Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.

Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок. Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.

Иран объясняет возобновление своей ядерной программы усилившимися экономическими санкциями США, вышедшими из договора в прошлом году.

Район, над которым, как утверждает Тегеран, был сбит беспилотник, находится рядом с Ормузским проливом, который активно используется для транспортировки нефти.

 
 
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Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между США и Ираном.
 
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