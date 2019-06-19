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Патриарх УПЦ КП Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата

20.06.2019 14:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Так называемый «поместный собор» УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.


Почетный патриарх Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет. Фото: Reuters

Один из участников «собора» рассказал РБК-Украина, что все решения были приняты без дискуссий единогласно.

В решении говорится, что собор 15 декабря 2018 года якобы не был Поместном собором, а был «собранием подписей архиереев», поэтому его решение отменяется, а Киевский патриархат восстанавливается.

В принятом документе также отмечается, что томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви в Константинополе 6 января 2019, не соответствует уставам других автокефальных церквей и ставит в зависимость от Константинопольского патриархата.

«Нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви», — говорится в документе.

Отметим, руководство Православной церкви Украины не признает нынешнее мероприятие под руководством Филарета и призвало всех епископов, священников и верующих не принимать в нем участия.

Как сообщало РБК-Украина, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать «поместный собор» Киевского патриархата на 20 июня для возобновления Киевского патриархата. Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.

История вопроса

Напомним, в начале этого года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. На следующий день томос официально вручили в Киеве главе новой церковной структуры, митрополиту Епифанию в канун православного Рождества.

Автокефальная ПЦУ образовалась в результате слияния Украинской равноправной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ, которой подчиняется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), назвала объединение, произошедшее на особом Объединительном соборе, «канонически ничтожным».

В мае этого года между Филаретом, который до томоса возглавлял УПЦ КП, и Епифанием, возглавляющим ПЦУ, возник конфликт. Филарет обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют. Кроме того, по словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним. Митрополит Епифаний опроверг слова Филарета. Почетный патриарх также заявил, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.

 
 
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Так называемый «поместный собор» УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об...
 
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