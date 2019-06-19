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Патриарх УПЦ КП Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата
20.06.2019 14:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Так называемый «поместный собор» УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Один из участников «собора» рассказал РБК-Украина, что все решения были приняты без дискуссий единогласно.
В решении
В принятом документе также отмечается, что томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви в Константинополе 6 января 2019, не соответствует уставам других автокефальных церквей и ставит в зависимость от Константинопольского патриархата.
«Нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви», — говорится в документе.
Отметим, руководство Православной церкви Украины не признает нынешнее мероприятие под руководством Филарета и призвало всех епископов, священников и верующих не принимать в нем участия.
Как сообщало РБК-Украина, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать «поместный собор» Киевского патриархата на 20 июня для возобновления Киевского патриархата. Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.
История вопроса
Напомним, в начале этого года Константинопольский патриарх Варфоломей
Автокефальная ПЦУ образовалась в результате слияния Украинской равноправной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ, которой подчиняется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), назвала объединение, произошедшее на особом Объединительном соборе,
В мае этого года между Филаретом, который до томоса возглавлял УПЦ КП, и Епифанием, возглавляющим ПЦУ,
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Так называемый «поместный собор» УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об...
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