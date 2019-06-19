Умер российский олигарх из списка Forbes, владелец «Уралсиба»

Источник материала: Tut.by

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.



Коган с Владимиром Путиным. Фото: Reuters

«Владимир ушел из жизни», — сказала она.

Когану было 56 лет. Ранее сообщалось, что в 2018 году он перенес инсульт.

Владимир Коган в списке Forbes «200 богатейших бизнесменов России» в 2019 году расположился на 140 строчке. По данным издания, его капитал составляет 750 млн. долларов.