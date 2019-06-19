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Умер российский олигарх из списка Forbes, владелец «Уралсиба»
20.06.2019 16:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган,
«Владимир ушел из жизни», — сказала она.
Когану было 56 лет. Ранее сообщалось, что в 2018 году он перенес инсульт.
Владимир Коган
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Когану было 56 лет. Ранее сообщалось, что в 2018 году он перенес инсульт.
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