Источник материала: Tut.by

Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.



Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

Решение было принято автоматически, без открытого голосования.

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — говорится в сообщении.

Санкции против Крыма были введены в 2014 году после его вхождения в состав РФ и с тех пор продлеваются ежегодно. Санкции ограничивают инвестиции в Крым и запрещают импорт крымских товаров. Также гражданам и компаниям Евросоюза запрещено приобретать недвижимость на полуострове.

После присоединения Крыма ЕС также ввел отдельные ограничения против местных чиновников и политиков.