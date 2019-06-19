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Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
20.06.2019 17:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.
Решение было принято автоматически, без открытого голосования.
«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — говорится в сообщении.
Санкции против Крыма были введены в 2014 году после его вхождения в состав РФ и с тех пор продлеваются ежегодно. Санкции ограничивают инвестиции в Крым и запрещают импорт крымских товаров. Также гражданам и компаниям Евросоюза запрещено приобретать недвижимость на полуострове.
После присоединения Крыма ЕС также ввел отдельные ограничения против местных чиновников и политиков.
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Решение было принято автоматически, без открытого голосования.
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