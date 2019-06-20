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Президент России рассказал, за что ему стыдно

20.06.2019 21:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно. Случай, по его словам, произошел в начале 2000-х годов.


Фото: пресс-служба Кремля

Президент отметил, что ему непросто говорить о таком многомиллионной аудитории. Путин заявил, что есть один случай, о котором он помнит до сих пор, и ему «сложно воспроизводить эту ситуацию».

Он рассказал, что в начале 2000-х в одном из регионов России, где он был с рабочей поездкой, к нему подошла женщина преклонного возраста.

«Она что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. Она отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно», — сказал Путин дрогнувшим голосом.

Поэтому, заявил Путин, он старается «отработать все, что ему попадает в руки».

 
 
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Президент России Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно. Случай произошел в начале 2000-х годов.
 
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