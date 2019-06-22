Президент Грузии назвала участников беспорядков «российской пятой колонной»

Источник материала: Tut.by

Находящаяся в Минске президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала события в Тбилиси. Президент заявила, что беспорядки на руку прежде всего России, сообщает информационное агентство «Новости-Грузия».



Саломе Зурабишвили. Фото: Reuters

«Очень большим преступлением было то, что сегодня произошло — факт, унижающий страну и ее достоинство, однако это никак не оправдывает искусственно созданную волну, антигосударственные действия, призывы, сделанные внутри или снаружи, которые были направлены на вторжение в парламент и государственный переворот», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна сегодня может оказаться более опасной, чем открытая агрессия. Еще раз скажу, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние больше всего на руку именно России и ее самому хорошо изученному оружию. Тот, кто поощряет, и кого устраивает внутренне противостояние, волей-неволей становится проводником российской политики и исполнителем ее планов…», — отметила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили 20 июня прилетела в Минск. Президент Грузии будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.